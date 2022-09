Interview von Frank Nienhuysen

Der Mediziner Tankred Stöbe, 53, ist seit vielen Jahren für die Organisation Ärzte ohne Grenzen in Krisengebieten unterwegs. Er war in Syrien, Libyen, Jemen und jetzt in der Ukraine, als medizinischer Koordinator unter anderem im südukrainischen Gebiet Mykolajiw nahe der Front und in Winnyzja. Die SZ erreichte ihn am Tag nach seiner Rückkehr nach Kiew.