Von Nicolas Freund, München

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat der Ukraine weitere Unterstützung in Höhe von knapp drei Milliarden US-Dollar zugesagt. Das bestätigte US-Präsident Joe Biden symbolträchtig am Mittwoch, dem 31. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit von der Sowjetunion, und genau sechs Monate nach Beginn der russischen Invasion. Waffen sollen über dieses Hilfspaket auch teilweise direkt von der Industrie an die Ukraine geliefert werden und nicht aus Beständen der amerikanischen Streitkräfte. Laut einer anonymen Quelle aus Regierungskreisen, die schon am Dienstag die Ankündigung des neuen Pakets bekannt gemacht hatte, solle es keine Art von Rüstungsgütern enthalten, die nicht bereits an die Ukraine geliefert wurden. So ist zum Beispiel Munition mit hoher Reichweite für Himars-Raketenwerfer nicht Teil des Pakets. Der Schwerpunkt der Lieferung liege bei Munition, Drohnen, Artillerieortungsradars und Flugabwehrsystemen. Auch die Ausbildung von Soldaten und die Wartung von Gerät könnte mit den Hilfen finanziert werden.

Es ist das bislang größte einzelne Hilfspaket der USA an die Ukraine. Seit Anfang 2021 hat die Regierung Bidens Kiew mit insgesamt mehr als 10 Milliarden US-Dollar unterstützt. Auch diese neue Zuwendung zeigt wieder, dass die Vereinigten Staaten den militärischen Widerstand der Ukraine gegen die russische Invasion als notwendig und erfolgversprechend erachten. Gerade die Lieferung von Luftabwehr- und anderen Verteidigungssystemen kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass man in Washington mit einem längeren Krieg in der Ukraine rechnet, sowie mit der Notwendigkeit einer langfristigen Verteidigung des Landes und eher nicht mit einer raschen Rückeroberung der besetzten Gebiete.

So könnte es wie bei den am Dienstag von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten Waffenlieferungen noch Monate oder sogar Jahre dauern, bis diese neuen Unterstützungen in der Ukraine ankommen. Scholz hatte bei der Krim-Konferenz, an der er während seines Staatsbesuchs in Kanada virtuell teilgenommen hat, neben Waffen auch finanzielle und medizinische Unterstützung zugesagt. "Unsere Grenzen, unsere Schulen und unser Arbeitsmarkt werden für all jene, die vor dem russischen Terror fliehen müssen, offen bleiben", bekräftigte er außerdem die Haltung der deutschen Regierung zum Angriff Russlands. "Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine - so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung benötigt." Auch der britische Premierminister Boris Johnson versprach am Mittwoch bei einem vorher nicht angekündigten Besuch in Kiew Munition und Drohnen für die Ukraine.

Das alles spricht dafür, dass nicht nur Washington von einem längeren Konflikt in der Ukraine ausgeht. So sagte auch der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei der Krim-Konferenz: "Es ist ein Willenskampf und ein Kampf der Logistik. Deshalb müssen wir unsere Unterstützung für die Ukraine langfristig aufrechterhalten, damit die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation bestehen bleibt."