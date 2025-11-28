Zum Hauptinhalt springen

Korruption in der UkrainePräsident feuert Stabschef Jermak

Lesezeit: 4 Min.

Rausschmiss im Zentrum der Macht: An Andrij Jermak, 54, hielt Selenskij noch fest, als ihm längst geraten wurde, den engen Vertrauten zu entlassen. Das ist nun vorbei.
Rausschmiss im Zentrum der Macht: An Andrij Jermak, 54, hielt Selenskij noch fest, als ihm längst geraten wurde, den engen Vertrauten zu entlassen. Das ist nun vorbei. (Foto: SERGEI CHUZAVKOV/AFP)

Der Korruptionsskandal in der Ukraine ereilt Andrij Jermak – den zweitmächtigsten Mann nach Selenskij. Ermittler durchsuchen seine Räume, dann verliert der Büroleiter des Präsidenten sein Amt.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es war noch dunkel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, als zehn Beamte des Nationalen Antikorruptionsbüro Nabu und der Sonderstaatsanwaltschaft Sapo am Freitagmorgen das sonst streng abgeschirmte Regierungsviertel betraten. Die Ermittler gegen Korruption in hohen Kreisen hatten einen in der jüngeren Geschichte der Ukraine einmaligen Auftrag zu erfüllen. Wegen des Verdachts auf massiven Missbrauch eines öffentlichen Amtes durchsuchten sie Wohnung und Büro des zweitmächtigsten Mannes im Land:  Andrij Jermak, Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij.

