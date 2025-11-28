Es war noch dunkel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, als zehn Beamte des Nationalen Antikorruptionsbüro Nabu und der Sonderstaatsanwaltschaft Sapo am Freitagmorgen das sonst streng abgeschirmte Regierungsviertel betraten. Die Ermittler gegen Korruption in hohen Kreisen hatten einen in der jüngeren Geschichte der Ukraine einmaligen Auftrag zu erfüllen. Wegen des Verdachts auf massiven Missbrauch eines öffentlichen Amtes durchsuchten sie Wohnung und Büro des zweitmächtigsten Mannes im Land: Andrij Jermak, Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij.
Korruption in der UkrainePräsident feuert Stabschef Jermak
Der Korruptionsskandal in der Ukraine ereilt Andrij Jermak – den zweitmächtigsten Mann nach Selenskij. Ermittler durchsuchen seine Räume, dann verliert der Büroleiter des Präsidenten sein Amt.
Von Florian Hassel, Belgrad
