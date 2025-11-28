Es war noch dunkel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, als zehn Beamte des Nationalen Antikorruptionsbüro Nabu und der Sonderstaatsanwaltschaft Sapo am Freitagmorgen das sonst streng abgeschirmte Regierungsviertel betraten. Die Ermittler gegen Korruption in hohen Kreisen hatten einen in der jüngeren Geschichte der Ukraine einmaligen Auftrag zu erfüllen. Wegen des Verdachts auf massiven Missbrauch eines öffentlichen Amtes durchsuchten sie Wohnung und Büro des zweitmächtigsten Mannes im Land: Andrij Jermak, Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij.