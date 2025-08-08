Korruption in der Ukraine Wo Krieg ist, sind auch Geld und Gier 8. August 2025, 16:28 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Ein Gesetz zur Entmachtung der Antikorruptionsbehörden löste in der Ukraine eine Protestwelle aus. Mit Erfolg: Ende Juli billigte das Parlament ein neues Gesetz. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP)

Die Korruption in der Ukraine besorgt die Bürger offenbar weit mehr als viele Amtsträger – im Gegenteil, sie profitieren bis heute davon. Eine Analyse.

Von Florian Hassel, Belgrad

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback