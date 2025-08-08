Zum Hauptinhalt springen

Korruption in der UkraineWo Krieg ist, sind auch Geld und Gier

Ein Gesetz zur Entmachtung der Antikorruptionsbehörden löste in der Ukraine eine Protestwelle aus. Mit Erfolg: Ende Juli billigte das Parlament ein neues Gesetz.
Die Korruption in der Ukraine besorgt die Bürger offenbar weit mehr als viele Amtsträger – im Gegenteil, sie profitieren bis heute davon. Eine Analyse.

Von Florian Hassel, Belgrad

An dem Tag, an dem das ukrainische Parlament das – später zurückgenommene – Skandalgesetz beschloss, das die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden Nabu und Sapo abschuf, gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko eine originelle Sicht zum Besten. Das Thema Korruption werde „in der ukrainischen Gesellschaft und in gewissen sozialen Gruppen übertrieben“, sagte Swyrydenko am 22. Juli in einem Interview mit dem Wirtschaftsfachdienst Bloomberg.

