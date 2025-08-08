An dem Tag, an dem das ukrainische Parlament das – später zurückgenommene – Skandalgesetz beschloss, das die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden Nabu und Sapo abschuf, gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko eine originelle Sicht zum Besten. Das Thema Korruption werde „in der ukrainischen Gesellschaft und in gewissen sozialen Gruppen übertrieben“, sagte Swyrydenko am 22. Juli in einem Interview mit dem Wirtschaftsfachdienst Bloomberg.
Korruption in der UkraineWo Krieg ist, sind auch Geld und Gier
Lesezeit: 5 Min.
Die Korruption in der Ukraine besorgt die Bürger offenbar weit mehr als viele Amtsträger – im Gegenteil, sie profitieren bis heute davon. Eine Analyse.
Von Florian Hassel, Belgrad
Live
Krieg in der Ukraine:Trump macht Putin-Selenskij-Treffen nicht zu Bedingung für Gipfel
US-Präsident Trump stellt für den Gipfel mit Putin nicht die Bedingung auf, dass dieser zuvor Selenskij trifft. Hinsichtlich seiner Frist zu Strafen gegen Moskaus Handelspartner wird Trump vage.
Lesen Sie mehr zum Thema