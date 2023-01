Korruption in der Ukraine:Die Gier und das Geld

Von Florian Hassel, Belgrad

Es war ein einträgliches Geschäft, auf das sich ukrainische Offizielle im Kriegssommer 2022 einigten. Vize-Infrastrukturminister Wassil Losinski besprach mit weiteren Beteiligten, bei einem Auftrag für Notstromgeneratoren im Wert von 46 Millionen Dollar einen Teil in die eigenen Taschen umzuleiten. Dafür wurde der überhöhte Preis eines Anbieters akzeptiert, der im Gegenzug Bestechungsgelder zahlte. Zu diesem Schluss ist jedenfalls das Antikorruptionsbüro der Ukraine (Nabu) gekommen. Dessen Detektive nahmen Losinski am 21. Januar fest, als er ein mutmaßliches Bestechungsgeld von 400 000 Dollar kassiert haben soll.

Für Kiew ist die Festnahme in flagranti Erfolg und Albtraum zugleich. Mitten im Krieg, in dem die Ukraine zu mehr als der Hälfte von westlichen Steuergeldern und milliardenschweren Waffenlieferungen abhängig ist, macht die massive Korruption auf allen staatlichen Ebenen Schlagzeilen. Das Kabinett feuerte den Vizeminister, Präsident Wolodimir Selenskij erklärte, es werde "keinerlei Rückkehr zu dem geben, was in der Vergangenheit üblich war". Doch die Festnahme markiert eben nur einen Skandal unter vielen.

Bereits im Sommer 2022 wurden Büros von Bogdan Chmelnitzki durchsucht, dem Direktor der für das Verteidigungsministerium tätigen Beschaffungsabteilung. Chmelnitzki hatte nach Kriegsbeginn einen Vertrag über die Lieferung von Splitterschutzwesten und anderer Schutzausrüstung unterschrieben, für die das Verteidigungsministerium 580 000 Dollar vorab bezahlte, aber nichts bekam. Gleichwohl wurden keine Vorwürfe gegen Chmelnitzki erhoben, er konnte weiterhin Verträge unterzeichnen.

"Genereller Mangel an echtem Willen zur Korruptionsbekämpfung"

Einer davon datiert vom 23. Dezember und wurde dem Infodienst Serkalo Nedelyi (SN) zugespielt. Einer Analyse des SN-Verteidigungsexperten vom 21. Januar zufolge kauft das Verteidigungsministerium mit diesem Vertrag im Wert von umgerechnet knapp 340 Millionen Euro Lebensmittel für Soldaten zu teils mehrfach überhöhten Preisen ein - und die Lieferfirma soll eine Tarnfirma früherer oder aktiver Amtsträger sein. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow nannte die Informationen "absoluten Blödsinn". Gleichwohl wurde am Dienstag ein seiner Stellvertreter gefeuert.

Schon im Oktober 2022 kam heraus, dass Kirylo Timoschenko, Vizechef des Präsidialamtes, mit einem eigentlich für humanitäre Evakuierungen gestifteten Jeep durch die Ukraine fuhr. Selenskij entließ ihn erst jetzt. Auch früher schon hielt der Präsident trotz Skandalen an engen Mitarbeitern fest und zeigte wenig Entschlossenheit zum Durchgreifen bei Korruption.

So wurde der Süddeutschen Zeitung im Juni 2022 ein von der EU beauftragter, wegen seiner Brisanz unveröffentlichter Bericht zugespielt, der in Kiew einen "generellen Mangel an echtem Willen zur Korruptionsbekämpfung" feststellte. Von mehreren, teils milliardenschwerer Manipulation verdächtigen Oligarchen musste zum Beispiel noch keiner vor Gericht. Ihor Kolomojskyj etwa, der mit einem Geschäftspartner und weiteren Mittätern die früher ihnen gehörende Privatbank um über fünf Milliarden Dollar so gründlich ausgeplündert haben soll, dass sie verstaatlicht werden musste, ist in der Ukraine auch Jahre nach Bekanntwerden des Skandals noch nicht vor Gericht gelandet.

Zwar baute die Ukraine nach massivem Druck westlicher Kreditgeber das unabhängige Antikorruptionsbüro Nabu und eine Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Korruption hoher Amtsträger (Sapo) auf und gründete überdies ein Hohes Antikorruptionsgericht. Doch wie bereits sein Amtsvorgänger Petro Poroschenko sabotieren auch Präsident Selenskij und seine Getreuen die Arbeit der Antikorruptionsbehörden mitunter - vor allem, wenn sie Mitarbeitern der Präsidialverwaltung nahekommen.

Selenskijs Vizestabschef Oleh Tatarow zum Beispiel wurde 2020 offiziell der Bestechung in großem Maßstab beschuldigt. Ein Gerichtsverfahren gegen ihn wurde aber von willfährigen Richtern und zwei maßgeblichen Stellen verhindert: der bis 2022 von Selenskijs Wahlkampfjuristin Irina Wenediktowa geführten Generalstaatsanwaltschaft und dem bis 2022 von Selenskijs Jugendfreund Iwan Bakanow geführten Geheimdienst SBU. Vize-Stabschef Tatarow ist ausgerechnet für Justizreform und Korruptionsbekämpfung zuständig.

Die Sonderstaatsanwaltschaft blieb zwei Jahre ohne Chef

Schon 2019 und 2020 veröffentlichte Nabu abgehörte Gespräche des Richters Pawlo Wowk: Dessen Gericht in Kiew war für nationale Behörden zuständig. Wowk brüstete sich in den Gesprächen mit offener Korruption und anderen mutmaßlichen Verbrechen - doch blieb im Amt: Verfahren gegen ihn wurden zu Fall gebracht, Wowk fuhr lange fort, skandalöse Urteile zu verkünden. Der Ukrainska Prawda zufolge soll sich der Richter 2019 nach dem Wahlsieg Selenskijs sowohl mit dessen damaligem Stabschef als auch mit dem Präsidenten selbst getroffen und sie seiner Loyalität versichert haben.

Die Sonderstaatsanwaltschaft für Antikorruption Sapo blieb seit dem Sommer 2020 zwei Jahre lang ohne Chef, weil Selenskijs Apparat einen unabhängigen Sonderstaatsanwalt verhindern wollte. Im Sommer 2022 musste sich Selenskij schließlich dem Druck westlicher Geldgeber beugen und den für seine Unabhängigkeit bekannten Oleksandr Klymenko als neuen Sapo-Chef zulassen.

Klymenko entwickelt seitdem bei der Sapo eindrucksvolle Aktivität. Allerdings kann er vergleichsweise einfach entlassen werden. Und die Detektive des Nabu-Büros stehen schon seit Frühjahr 2022 ohne Chef da - auch hier wurde die schnelle Nachfolge verschleppt. Witali Schabunin von der Antikorruptions-Bürgergruppe Antac befürchtet, dass "der unehrliche Teil" des Selenskij-Apparats unabhängige Korruptionsbekämpfung auch weiterhin verhindern will: etwa, indem er den Sapo-Chef entlässt oder Gesetzesänderungen beschließt, die es ermöglichen, dem Nabu und der Sapo Verfahren zu entziehen und sie Behörden zu übertragen, die unter Selenskijs Kontrolle stehen.

Schabunin sieht zwar seit Kriegsbeginn nur individuelle Vergehen und "keine Beispiele für systematische Korruption". Ob das zutrifft, ist aber zweifelhaft, denn Schabunin zufolge ist seit Beginn der Kämpfe der Zugang zu "mehr als einer Million Gerichtsurteilen" gesperrt, ebenso wie eine Datenbank mit Vermögenserklärungen und das zuvor frei zugängliche Informationssystem ProZorro über Ausschreibungen und Vergabe öffentlicher Aufträge.

Der Multimillionenvertrag zur Lebensmittellieferung an die Armee etwa war geheim; der mutmaßliche Skandal, an dem Offizielle auf mehreren Ebenen beteiligt sein dürften, wurde nur aufgedeckt, weil der Vertrag dem Infodienst SN zugespielt wurde. Auch der Skandal um die Notstromgeneratoren spricht für Korruption über den Einzelfall hinaus. 150 Nabu-Detektive waren an der Ermittlung beteiligt; der mutmaßliche korrupte Ring reicht offenbar über den entlassenen Vizeminister hinaus. Der Oppositionsparlamentarier Wolodimir Arijew sagte der SZ schon im Spätsommer 2022, er erhalte auch Informationen über Korruption beim staatlichen Waffenkauf für die Ukraine.