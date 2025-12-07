Aus Sicht der ukrainischen Regierung war es eine einsame erfreuliche Nachricht. Die massiven Angriffe der Russen mit Drohnen und Raketen auf Energieinfrastruktur oder Bahnhöfe gehen zwar weiter. An der Front rücken die Russen an etlichen Stellen wie Pokrowsk, der wichtigen Festungsstadt Kostjantyniwka oder auch in der südukrainischen Region Saporischschja beim Verkehrsknotenpunkt Huljajpole langsam vor. Und aus den Gesprächen mit den Amerikanern über ein mögliches Ende des Krieges ist angesichts mangelnden Willens Moskaus zu Kompromissen noch nichts Greifbares herausgekommen.
UkraineDen Kampf gegen die Korruption systematisch verschleppt
Lesezeit: 5 Min.
Die Ukraine braucht dringend viel Geld. EU und IWF würden helfen, doch Kiew erfüllt die Bedingungen nicht. Große Töpfe bleiben ungenutzt – zum Vorteil Russlands.
Von Florian Hassel, Kiew
