Aus Sicht der ukrainischen Regierung war es eine einsame erfreuliche Nachricht. Die massiven Angriffe der Russen mit Drohnen und Raketen auf Energieinfrastruktur oder Bahnhöfe gehen zwar weiter. An der Front rücken die Russen an etlichen Stellen wie Pokrowsk, der wichtigen Festungsstadt Kostjantyniwka oder auch in der südukrainischen Region Saporischschja beim Verkehrsknotenpunkt Huljajpole langsam vor. Und aus den Gesprächen mit den Amerikanern über ein mögliches Ende des Krieges ist angesichts mangelnden Willens Moskaus zu Kompromissen noch nichts Greifbares herausgekommen.