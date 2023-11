Ukraine:Zäher Kampf gegen die Korruption

Von Florian Hassel, Kiew

Wenn Markijan Halaba seinen Terminkalender für die kommenden Wochen öffnet, findet er nur selten eine Stelle, die nicht schon durch gelbe, grüne oder rote Markierungen eine anstehende Sitzung anzeigt. Kein Wunder: Halaba, 42 Jahre alt, ist Richter am Hohen Anti-Korruptions-Gericht (HACC) der Ukraine und wirkt an 29 verschiedenen Gerichtsverfahren mit. In 14 Prozessen ist Halaba Vorsitzender Richter, in 15 weiteren Beisitzer. "Zum Aktenstudium kommen meine Kollegen und ich oft nur am Abend und am Wochenende", sagt Richter Halaba.