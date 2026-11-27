Der 4. November war wohl kaum ein zufällig gewählter Zeitpunkt. Es war der Tag, an dem die EU-Kommission ihren jährlichen Bericht zum Status möglicher neuer EU-Mitgliedsstaaten vorstellte, zu denen auch die Ukraine zählt. Und genau an diesem Tag gaben Ukraines Anti-Korruptions-Büro Nabu und die Sonderstaatsanwaltschaft Sapo Details der sogenannten „Operation Karthago“ bekannt: Mindestens zwölf Beteiligte sollen der Mitteilung zufolge eine kriminelle Organisation gegründet haben, an der hohe Beamte des Inlandsgeheimdienstes SBU, der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft ebenso beteiligt gewesen sein sollen wie Mitglieder der Mafia. Zusammen sollen sie betrügerische Callcenter betrieben, Drogen verkauft sowie Geld und Markenzigaretten gefälscht haben.