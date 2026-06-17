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Korruption in der UkraineDie dunklen Geschäfte von „Wowa“ und „Ali Baba“

Lesezeit: 6 Min.

Wolodimir Selenskij jüngst in der Londoner Downing Street. Sein Ex-Stabschef, der Ex-Vizeministerpräsident und Ex-Minister stehen unter Korruptionsverdacht.
Wolodimir Selenskij jüngst in der Londoner Downing Street. Sein Ex-Stabschef, der Ex-Vizeministerpräsident und Ex-Minister stehen unter Korruptionsverdacht. Lucy North/PA Wire/dpa

Gegen enge Vertraute des ukrainischen Präsidenten, darunter sein Ex-Stabschef, wird wegen Bestechung ermittelt. Selenskij selbst gerät immer stärker unter Druck – und die Korruption geht weiter.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Es ist zumindest ungewöhnlich, wenn sich der Stabschef eines Präsidenten bei Personalentscheidungen auf Empfehlungen von Astrologen verlässt. Als Andrij Jermak im Mai vor dem Hohen Antikorruptionsgericht der Ukraine angeklagt wurde, trugen Vertreter der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption (Sapo) genau das vor. Jermak war bis zum Herbst 2025 knapp sechs Jahre lang Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij und zweitmächtigster Mann der Ukraine. Und er soll etwa Oleh Tatarow nach einem positiven Votum einer Astrologin zum Vizechef der Präsidialverwaltung gemacht haben.

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