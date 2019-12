In der Ukraine ist der Chef der Antikorruptionsbehörde rechtskräftig wegen Korruption verurteilt worden. Das Berufungsgericht in Riwne bestätigte am Freitag das Urteil aus erster Instanz gegen Artjom Sytnik, wie ukrainische Medien berichteten. Der Jurist war mehrfach zu einem Urlaub im Wert von mehreren Zehntausend Euro in einem luxuriösen Jagdwochenendhaus eingeladen worden. Zwar beträgt die Ordnungsstrafe umgerechnet nur etwa 130 Euro. Mit dem rechtskräftigen Urteil droht dem Beamten jedoch die Entlassung. Sytnik ist Leiter der Behörde, die 2015 mit westlichen Geldern zur Korruptionsbekämpfung aufgebaut wurde.