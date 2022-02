Von Paul-Anton Krüger, Wynohradne

Mit der Realität des Krieges in der Ostukraine sieht sich Außenministerin Annalena Baerbock schon am Abend vor ihrer Reise an die Kontaktlinie konfrontiert. Die Ärzte im Militärkrankenhaus von Kiew danken ihr für die Unterstützung Deutschlands, das einen Magnetresonanztomographen finanziert hat und junge Mediziner ausbildet. Und sie zeigen Bilder. Junge Männer mit Stümpfen statt Beinen und Armen. Ihnen mussten Gliedmaßen amputiert werden, die Minen oder Granaten zerfetzt haben. Fast täglich kommen Verwundete von der Front in die Klinik mit 1100 Betten. 50 000 Menschen aus dem Krisengebiet haben sie hier seit Beginn des Konfliktes im Jahr 2014 versorgt. Das Engagement der Bundesregierung rettet Leben, das ist die Botschaft des Besuchs.