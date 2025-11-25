Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der Ukraine: Experteninterview„Trump überschätzt seine Macht“

Lesezeit: 3 Min.

Die ukrainische Armee ist auf sich gestellt – wird es so bleiben? Ein Frontsoldat im Donbass. (Foto: Stringer/Reuters)

Bringt der amerikanische Plan den Krieg in der Ukraine einem Ende näher? Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady ist skeptisch. Europa müsse sich jetzt einer fundamentalen Frage stellen.

Interview: Sebastian Gierke

Noch haben die Ukraine und Russland nicht direkt miteinander gesprochen. Bringt der 28-Punkte-Plan der USA trotzdem Bewegung in die Bemühungen, den Krieg zu beenden? Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady, gerade zurück von der Front, hat Zweifel.

Europäische Sicherheit
:„Der Krieg interessiert sich für Dich“

So einleuchtend wie erschreckend: Franz-Stefan Gady schreibt Sätze, die wehtun nach 80 Jahren Frieden. Er will das Thema Krieg enttabuisieren. Nicht, weil er kommt, sondern damit er nicht kommt.

Rezension von Sebastian Gierke

