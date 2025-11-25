Noch haben die Ukraine und Russland nicht direkt miteinander gesprochen. Bringt der 28-Punkte-Plan der USA trotzdem Bewegung in die Bemühungen, den Krieg zu beenden? Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady, gerade zurück von der Front, hat Zweifel.
Krieg in der Ukraine: Experteninterview„Trump überschätzt seine Macht“
Bringt der amerikanische Plan den Krieg in der Ukraine einem Ende näher? Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady ist skeptisch. Europa müsse sich jetzt einer fundamentalen Frage stellen.
Interview: Sebastian Gierke
Europäische Sicherheit:„Der Krieg interessiert sich für Dich“
So einleuchtend wie erschreckend: Franz-Stefan Gady schreibt Sätze, die wehtun nach 80 Jahren Frieden. Er will das Thema Krieg enttabuisieren. Nicht, weil er kommt, sondern damit er nicht kommt.
