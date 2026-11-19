Vielleicht ist es kein schlechtes Zeichen, dass am Donnerstagmittag, noch vor Beginn der Konferenz, als Erster ein Herr namens Frieden in der Lobby des Kanzleramts ans Mikro tritt. Es ist Luc Frieden, der Premierminister von Luxemburg. Das ist zwar ein Großherzogtum, aber auch nach europäischen Maßstäben ein kleines Land. Genau darum geht es in Berlin, dass auch kleinere Länder künftig noch etwas zu sagen haben sollen. „Gerade heute“, sagt Frieden, sei es gut zu zeigen, „dass wir zusammenstehen“. Wir – das sind die Europäer und andere westliche Verbündete, die Bundeskanzler Friedrich Merz just für den Tag nach Berlin bestellt hat, an dem sehr viel weiter östlich, in Shenzhen, die Präsidenten Chinas, Russlands und der USA einen von ihnen selbst als historisch gefeierten Dreiergipfel zelebriert und eine „Friedensdeklaration“ verkündet haben. Manche meinen da einen Hauch von Jalta zu spüren.