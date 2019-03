31. März 2019, 20:29 Uhr Ukraine Komiker mit Mission

Die Ukrainer wollen offenbar einen TV-Star als neuen Präsidenten.

Von Florian Hassel

Der Sieg Wolodymyr Selensky bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine war noch deutlicher als erwartet: Gut 30 Prozent stimmten Wählerbefragungen zufolge für den politisch unerfahrenen Komiker, mit einem Vorsprung von gut zwölf Prozent auf Präsident Petro Poroschenko. An diesem klaren Vorsprung wird auch das ausstehende amtliche Ergebnis nichts ändern. Und allen Umfragen zufolge wird Selensky auch in der Stichwahl am 21. April gewinnen - und nächster Präsident der Ukraine.

Dubios ist der zweite Platz für Poroschenko, der auch durch Manipulationen vor dem Wahltag, indirekten und mutmaßlich auch direkten Stimmenkauf durch sein Wahlkampfteam und Druck auf Beamte von den politisch Toten wiederauferstanden ist. Die Manipulationen haben die Wahl laut Beobachterorganisationen zu einer der dreckigsten der an manipulierten Wahlen nicht armen Geschichte in der postkommunistischen Ukraine gemacht - und in der Summe die Dritte der Wahl, Ex-Premierministerin Julia Timoschenko, wohl deutlich benachteiligt.

Strahlender Sieger aber ist, trotz aller Manipulationen, Selensky. Abermillionen Ukrainer hoffen, dass er die von Korruption verseuchte Politik des Landes von oben herab heilt. Das allerdings wird deutlich schwieriger als in seiner Rolle als Fernsehpräsident.