Es ist ein Gipfel der Superlative: Am Donnerstag treffen sich knapp 40 Delegationen mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs im Kanzleramt, um die Ukraine zu stützen. Der Zeitpunkt ist alles, nur nicht zufällig.

Aus ukrainischer Sicht könnte das Timing schlechter sein. Für diesen Donnerstag hat Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham zu einem Treffen der Koalition der Willigen nach Berlin geladen, zu dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet werden - unter ihnen der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij. Anreisen sollen auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff.