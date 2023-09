Interview von Frank Nienhuysen und Christian Wernicke, Münster

Vitali Klitschko ist nervös. Er sagt, das sei er immer, wenn er auf einer Dienstreise ist und nicht zu Hause in Kiew. Als könne er die ukrainische Hauptstadt persönlich beschützen, die so oft angegriffen wird von russischen Drohnen und Raketen. Seit 2014 ist der ehemalige Boxweltmeister Bürgermeister von Kiew. In Münster, auf der ersten Westfälischen Friedenskonferenz, wirbt der 52-Jährige nicht nur für seine Stadt, sondern auch für Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie gehen ihm einfach nicht schnell genug.