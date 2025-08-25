Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist zu einem Besuch in der von Russland angegriffenen Ukraine eingetroffen. Angesichts der zunehmend schwierigen Lage will er weitere Unterstützung fest zusichern. „Ich suche in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzler den Austausch, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess bestmöglich unterstützen kann“, sagte Klingbeil, der am Montagfrüh mit einem Sonderzug in Kiew eintraf. Es gehe um die ukrainische, aber auch um die europäische Sicherheit, betonte der SPD-Chef.
Krieg in der UkraineKlingbeil in Kiew - weitere Hilfen geplant
Die vorsichtige Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges ist wieder Ratlosigkeit gewichen. Vizekanzler Klingbeil will in Kiew deutsche Solidarität zeigen - und präsentiert große Zahlen.
Von Georg Ismar, Kiew
