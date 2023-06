Das ukrainische Energieunternehmen Naftogaz hat in den USA rechtliche Schritte gegen Russland für Entschädigungen nach der Annexion der Krim eingeleitet. Der Staatskonzern teilt mit, er habe beantragt, die vom Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag zugesprochene Entschädigung von fünf Milliarden Dollar in den USA einzufordern. Russland hat bisher nicht freiwillig gezahlt. Man habe sich zu diesem Weg entschieden, weil die USA russische Vermögenswerte eingefroren hätten.