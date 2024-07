Im Ochmatdit-Krankenhaus in Kiew wissen die Menschen, was Krieg bedeutet: Die Patienten haben gesehen, wie ihre Familien vor ihren Augen von russischen Soldaten ermordet wurden; sie haben gleich zu Beginn des russischen Überfalls ihren Vater oder ihre Mutter in Mariupol verloren oder mussten wochenlang mit Splittern im Kopf leben, bis die Ärzte im größten Kinderkrankenhaus der Ukraine ihnen helfen konnten: Bis zu 20 000 Kinder werden dem Hospital zufolge hier jedes Jahr behandelt, bis zu 10 000 Operationen absolviert.

Am Montagmorgen wurde das Kinderkrankenhaus direkt getroffen: Mindestens ein russischer Marschflugkörper oder eine Rakete schlug in einem Gebäude auf dem weitläufigen Hospitalgelände im Zentrum Kiews ein – Teil der tödlichsten russischen Angriffswelle auf Kiew und etliche andere Städte seit Monaten: Mindestens 30 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Dem Innenminister der Ukraine zufolge starben allein im Kinderkrankenhaus fünf Menschen.

Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko sagte im Fernsehen, in dem getroffenen Krankenhausgebäude hätten sich nicht nur Labore befunden, sondern auch eine Intensivstation und eine Dialysestation, in der Kinder behandelt wurden. Krankenhausmitarbeiter sagten im Fernsehen, in dem getroffenen Gebäude seien zum Zeitpunkt des Treffers etwa 20 Kinder behandelt worden.

„Das ist Krieg gegen Zivilisten“

Hunderte Kiewer kamen zum Ort der Zerstörung und halfen in einer langen Menschenkette, Ziegelsteine und Trümmer zu beseitigen. Geschockte Eltern und ihre Kinder saßen vor dem Krankenhaus; Aufnahmen aus dem Inneren zeigten zerstörte Behandlungszimmer, blutbefleckte Fliesen, verlassene Räume mit Kinderspielzeug in den kleinen Betten.

„Die Ärzte behandeln Kinder auf der Straße. Kleine Krebs- und Dialysepatienten sitzen mit ihren Müttern auf dem Bürgersteig. Feuerwehr, Rettungskräfte und viele Freiwillige helfen vor Ort. Auch wir helfen – tun, was wir können“, berichtete der deutsche Botschafter Martin Jäger auf Twitter. „Das ist Krieg gegen Zivilisten. So sehen die Verhandlungsbereitschaft und der Friedenswille Russlands aus.“

Dem Kyiv Independent zufolge waren allein im Kiewer Zentrum an diesem Morgen drei Explosionen zu hören, Militärgouverneur Serhii Popko zufolge wurden Gebäude in sieben Stadtteilen getroffen. Mindestens zwölf weitere Kiewer starben allein an diesem Morgen, mindestens 41 weitere Menschen wurden verletzt, so der Militärgouverneur.

Auch eine Wöchnerinnenstation sei getroffen worden

Der Raketenangriff auf das Kinderkrankenhaus war offenbar nicht der einzige Angriff auf eine Gesundheitseinrichtung: Popko zufolge wurde auch eine Wöchnerinnenstation im Kiewer Stadtteil Dnipro getroffen, dort seien mindestens vier Menschen gestorben.

In der Großstadt Krywy Rih, Heimat von Präsident Wolodimir Selenskij, kamen Militärgouverneur Oleksandr Wilkul zufolge zehn Menschen ums Leben, zehn weitere seien schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen starben in der frontnahen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine, so Militärgouverneur Wadim Filaschkin. Auch in der Garnisonsstadt Kramatorsk waren schwere Explosionen zu hören. Die Großstadt Dnipro und andere Städte wurden ebenfalls angegriffen. Präsident Selenskij nannte zunächst die Zahl von mindestens 40 Marschflugkörpern und Raketen, die Russland auf die Ukraine abgeschossen habe.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustam Umerow rief die westliche Gemeinschaft auf, der Ukraine mehr Luftabwehranlagen zur Verfügung zu stellen. Dies wird auch Thema beim anstehenden Nato-Gipfel sein. Präsident Selenskij forderte zuletzt sieben weitere Patriot-Raketenabwehrsysteme aus US-Produktion für die Ukraine. Die Patriot-Systeme sind, soweit bekannt, die einzigen Systeme, die in der Ukraine auch russische Überschallwaffen wie Kinschal-Raketen und zudem russische Flugzeuge abgeschossen haben.

Dem Londoner Institut für strategische Studien zufolge gibt es weltweit allerdings gerade nur rund 90 Patriot-Systeme, 62 davon seien von den USA auf Standorte weltweit verteilt, so die New York Times. Einem Nato-Report von Mitte April zufolge verfügen in Europa neben Deutschland noch Polen, Spanien, Holland, Schweden, Griechenland und Rumänien über Patriot-Systeme. Drei von vier an die Ukraine bereits gelieferte Patriot-Systeme kommen aus Deutschland. Aktuell versuchen Holland, Deutschland und weitere Länder, Abwehrraketen und verschiedene, zu einem Patriot-System gehörende Anlagen zu sammeln und Kiew zu liefern. Allerdings hat Russland seit Anfang 2023 die Produktion von Marschflugkörpern und Raketen vervierfacht, so der Nato-Bericht.