Der Bruder von Ksenia Koldin ist eines von tausenden ukrainischen Kindern, die nach Russland verschleppt wurden. Doch Ksenia hat für ihn einen Weg zurück in die Heimat gefunden. Jetzt erzählt sie ihre Geschichte.

Kurz bevor sie aus Russland zurück in ihre Heimat Ukraine fliehen wollte, fürchtete Ksenia Koldin eines mehr als alles andere: dass sie ihren minderjährigen Bruder in der Gewalt einer russischen Familie zurücklassen müsste, die den Moskauer Angriffskrieg gegen die Ukraine befürwortete – und deren Propaganda ihr kleiner Bruder unkritisch übernommen hatte. Das Schicksal der beiden Geschwister ist nur eines von mittlerweile Tausenden, bei denen die russischen Behörden ukrainische Kinder aus dem besetzten Land stehlen, sie in andere Regionen Russlands schicken und ihre Rückkehr verhindern.