Mehr als 20.000 Kinder wurden aus der Ukraine nach Russland gebracht, nur ein Bruchteil hat es bisher zurückgeschafft. Warum junge Erwachsene den Weg in ihre Heimat suchen.

Kurz bevor sie aus Russland zurück in ihre Heimat Ukraine fliehen wollte, fürchtete Ksenia Koldin eines mehr als alles andere: dass sie ihren minderjährigen Bruder in der Gewalt einer russischen Familie zurücklassen müsste, die den Moskauer Angriffskrieg gegen die Ukraine befürwortete – und deren Propaganda ihr kleiner Bruder unkritisch übernommen hatte. Das Schicksal der beiden Geschwister ist nur eines von mittlerweile Tausenden, bei denen die russischen Behörden ukrainische Kinder aus dem besetzten Land stehlen, sie in andere Regionen Russlands schicken und ihre Rückkehr verhindern.