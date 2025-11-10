Die ukrainische Anti-Korruptionsbehörde hat am Montag umfassende Ermittlungen im Energiesektor des Landes bekanntgegeben. Dabei gehe es um Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit dem staatlichen Atomkonzern Energoatom, teilte die Behörde mit. Die unabhängig von der Regierung arbeitende Behörde erklärte, ein ehemaliger Berater des Energieministers, der Sicherheitschef von Energoatom, ein Geschäftsmann und vier weitere Mitarbeiter seien an einer „hochrangigen kriminellen Vereinigung“ beteiligt gewesen. Geschäftspartner von Energoatom seien gezwungen worden, hohe Schmiergelder zu zahlen. Die Bekämpfung der Korruption und die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit sind zentrale Voraussetzungen für den von der Regierung in Kiew angestrebten EU-Beitritt. Im Juli hatten Proteste und internationale Kritik Präsident Wolodimir Selenskij gezwungen, die Unabhängigkeit der beiden wichtigsten Anti-Korruptionsbehörden wiederherzustellen.