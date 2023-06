Die Ukraine will den Beweis haben, dass Russland für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich ist. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst teilte mit, man habe ein Telefonat russischer Truppen mitgeschnitten, das belege, dass sie den Staudamm im Oblast Cherson gesprengt hätten. Russlands Vizepremier Marat Chuschnullin sagte der Agentur Ria, die Zerstörung des Staudamms werde die Wasserversorgung auf der Krim nicht beeinträchtigen. Unterdessen sollen die schweren Kämpfe in den ukrainischen Regionen Donezk und Saporischschja anhalten. Russland griff die Ukraine zudem in der Nacht mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern an, mehrere Menschen seien verletzt worden, hieß seitens der Ukraine. 10 von 16 Drohnen und 4 Marschflugkörper seien abgeschossen worden, so die Luftstreitkräfte am Freitag in Kiew.