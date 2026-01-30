Die Vorhersagen für die Ukraine lassen nichts Gutes ahnen. Der staatliche Wetterdienst warnte, die Temperatur im Land werde vom 1. bis zum 3. Februar auf minus 20 bis minus 27 Grad fallen, an manchen Orten gar bis minus 30 Grad. Und das, während Millionen Ukrainer nach den unablässigen russischen Angriffen auf ihre Energiesysteme mit ständigen Stromabschaltungen leben und zudem oft weder fließend Wasser noch Heizung haben.