Die Vorhersagen für die Ukraine lassen nichts Gutes ahnen. Der staatliche Wetterdienst warnte, die Temperatur im Land werde vom 1. bis zum 3. Februar auf minus 20 bis minus 27 Grad fallen, an manchen Orten gar bis minus 30 Grad. Und das, während Millionen Ukrainer nach den unablässigen russischen Angriffen auf ihre Energiesysteme mit ständigen Stromabschaltungen leben und zudem oft weder fließend Wasser noch Heizung haben.
Ukraine-KriegSelenskij stellt Verhandlungen mit Moskau infrage
Lesezeit: 3 Min.
Russlands Drohnenangriffe gehen trotz gegenteiliger Zusagen weiter, und die USA drängen offenbar zu Gebietsabtretungen: In der Ukraine wachsen die Zweifel am Sinn der Friedensgespräche.
Von Florian Hassel, Belgrad
Russland und Ukraine:Bald zwei Millionen Tote und Verletzte auf beiden Seiten
Eine Denkfabrik aus Washington sieht Russland als „absteigende Macht“ – und zeigt auf, wie viele Soldaten im Krieg gegen die Ukraine ihr Leben oder ihre Unversehrtheit verloren haben.
Lesen Sie mehr zum Thema