Die Adresse Chruschewskij-Straße 9a in Kiew ist eine der exklusivsten der ukrainischen Hauptstadt. Unter anderem gehört hier dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und seiner Frau Olena eine Wohnung. Eine andere Wohnung ein paar Stockwerke über der des Präsidenten steht indes seit dem 10. November leer: Ihr Besitzer Timur Mindich, langjähriger Geschäftspartner und enger Freund Selenskijs , ist offenbar aus der Ukraine geflüchtet – wenige Stunden, bevor Ermittler des Nationalen Anti-Korruptions-Büro (Nabu) und der Anti- Korruption -Sonderstaatsanwaltschaft (Sapo) Räume Mindichs durchsuchten. Außerdem durchsuchten sie die Räume des langjährigen Energieministers und heutigen Justizministers Herman Galuschenko und seines langjährigen Beraters Ihor Myroniuk. Dieser wurde am Dienstag dem Infodienst NV zufolge verhaftet.

Der Anlass für laut Nabu 70 Durchsuchungen war die Ermittlung Midas. Dazu wurden über 15 Monate lang etwa 1000 Stunden Telefongespräche abgehört. Die Ermittler deckten nach ukrainischen Maßstäben beispiellose Korruptionsschemata einer organisierten kriminellen Vereinigung unter Leitung Mindichs auf.

Am Telefon nennen sie sich „Roket“, „Tenor“, „Karlson“ und „Professor“

Nabu zufolge sollen die Verdächtigen im gesamten staatlichen Energiesektor mit dem Atomenergiekonzern Energoatom im Zentrum von jedem Auftrag zwischen zehn und 15 Prozent der Auftragssumme als Bestechungsgeld kassiert und so mindestens 100 Millionen US-Dollar eingesteckt haben. Es ging dabei etwa um den Bau von Schutzanlagen um Stromtransformatoren gegen russische Bombenangriffe. Außerdem seien sie in Korruption „im Verteidigungssektor“ verwickelt.

Nabu veröffentlichte am 10. und 11. November Telefonate, in denen sich Personen, die sich „Roket“, „Tenor“, „Karlson“ und „Professor“ nennen, über Details korrupter Geschäfte unterhalten. Dem Oppositionsparlamentarier Jaroslaw Schlesniak und dem sich auf Justizquellen berufenden Kyiv Independent zufolge soll „Roket“ Ihor Myroniuk sein, und „Tenor“ Dmytro Basow. Dieser war früher beim Atomkonzern Energoatom Leiter der Abteilung für physische Sicherheit. Der „Professor“ sei Minister Herman Galuschenko. Und „Karlson“, laut Nabu Chef der kriminellen Vereinigung, sei Timur Mindich. Laut dem Chef der Nabu-Detektivabteilung sollen zudem vier aktive oder ehemalige Minister beteiligt sein. Gemäß den bisher bekannten Informationen ist es der größte Korruptionsskandal der gesamten Selenskij-Ära – und dürfte auch den Präsidenten massiv ins Zwielicht setzen.

Dem 46 Jahre alten Timur Mindich gehörte früher mit Selenskij die Fernsehproduktionsgesellschaft Kvartal-95. Er ist mit dem Präsidenten so gut befreundet, dass dieser noch als Präsidentschaftskandidat 2019 Mindichs gepanzerte Limousine nutzte. Auch lud Mindich zu Corona-Zeiten, am 29. Januar 2021, den Präsidenten zur Feier von dessen 43. Geburtstag in seine Wohnung ein, wo Selenskij viele andere Bekannte erwarteten. Und dies trotz des damals geltenden Kontaktverbots.

Ermittlungsbehörden bekämpfen einander

Medien wie die Ukrainska Prawda und der Oppositionsabgeordnete Schelesniak erhielten seit Langem Informationen darüber, dass Mindich immer mehr Einfluss auf Schlüsselbereiche der ukrainischen Wirtschaft bekomme. Schelesniak, der im Parlament schon etliche Skandale etwa beim Zoll aufgedeckt hat, will Nabu ausführliches Material übergeben haben, das die mutmaßlich korrupte Tätigkeit Mindichs und der anderer Beteiligter belegen soll: so beim Einheitsfernsehen „Telemarathon“, bei staatlichen Banken wie der Sense Bank, dem Energieministerium, dem Umweltministerium, dem Ministerium für Agrarpolitik, dem Fonds für Staatseigentum, und vor allem auch bei Aufträgen für Waffenkäufe, darunter Drohnen, so der Abgeordnete im Infodienst NV.

Ukrainische Abgeordnete protestierten im Juli gegen ein umstrittenes Gesetz zur nationalen Antikorruptionsbehörde Nabu. (Foto: ANDRII NESTERENKO/AFP)

Erste Berichte über den vorher der Öffentlichkeit unbekannten Mindich erschienen im Frühjahr dieses Jahres. Im April etwa gab Schelesniak bekannt, das Anti-Korruptionsbüro sei an Mindich interessiert, und zwar im Fall einer Unterschlagung im Wert von umgerechnet 48 Millionen Dollar bei einer Agrarchemiefirma in Odessa. Außerdem beschuldigten Nabu und Sapo im Juni Selenskijs Freund, den massiver Korruption verdächtigten (und seitdem abgelösten) Vizeministerpräsidenten Oleksij Tschernyschow.

Präsident Selenskij fürchtete offenbar das weitere Vorgehen von Nabu und Sapo gegen Tschernyschow und Mindich: Erst durchsuchten daraufhin am 21. Juli der Geheimdienst SBU und die Ermittlungsbehörde SBI, die beide dem Präsidenten unterstehen, die Anti-Korruptionsbehörden ohne richterliche Genehmigung. Daraufhin wurden mehrere Nabu-Detektive unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet. Und einen Tag später beendete ein von Selenskij postwendend unterschriebenes Gesetz die Unabhängigkeit von Nabu und Sapo.

Nach umfangreichen Protesten und massivem Druck westlicher Geldgeber Kiews wurde das Gesetz wieder zurückgenommen. Gut drei Monate später starteten Nabu und Sapo nun das Vorgehen gegen Mindich und andere mutmaßliche Beteiligte. Dass Mindich und andere Verdächtige kurz vor den Durchsuchungen und möglichen Verhaftungen ins Ausland flüchten konnten, verdanken sie der UP zufolge möglicherweise Andrii Sinjuk, dem der Präsidialverwaltung nahestehenden Vize-Sapo-Chef. Dieser bestreitet die detaillierten Vorwürfe indes.

Was in der Ukraine neben weiteren ans Licht kommenden Korruptionschemata interessiert, ist, was Präsident Selenskij jetzt tut. In seiner Abendansprache erwähnte er den Skandal mit keinem Wort. Witalij Schabunin vom Anti-Korruptionszentrum Antac befürchtete im Infodienst NV, dass der Präsident durch ihm unterstehende Behörden gegen Sonderstaatsanwalt Oleksandr Klymenko mit erfundenen Vorwürfen ermitteln und ihn suspendieren lässt. Dann könnte Vize-Sapo-Chef Sinjuk etwa erklären, die gesamten 1000 Stunden abgehörter Telefonate enthielten keinen Hinweis auf Verbrechen. Daraufhin müssten diese vernichtet werden, und Sonderstaatsanwalt Klymenko hätte selbst nach einer Rückkehr ins Amt keine Handhabe mehr für Anklagen.