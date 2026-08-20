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Korruption in der UkraineOperation „Forrest Gump“

Lesezeit: 3 Min.

Gegen Vertraute von Wolodimir Selenskij wird ermittelt, der Präsident gerät zunehmend unter Druck.
Gegen Vertraute von Wolodimir Selenskij wird ermittelt, der Präsident gerät zunehmend unter Druck. Michael Kappeler/dpa

Haufenweise Geld in Säcken: Nach einer Razzia entlässt Präsident Selenskij seine stellvertretende Stabschefin, weil sie illegal Millionen für die Kaution eines Ex-Ministers aufgetrieben haben soll. Doch wer hat sie damit beauftragt?

Von Florian Hassel, Belgrad

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Als ukrainische Antikorruptionsermittler in dieser Woche mit einer neuen Razzia gegen das Umfeld von Präsident Wolodimir Selenskij vorgingen, stand dabei auch die Vizechefin des Präsidialamts in Kiew im Fokus. Wenige Stunden später wurde Iryna Mudra von Selenskij entlassen. Sie soll mit einer Gruppe weiterer Personen illegal Millionen für die Kaution des früheren Energieministers Herman Haluschtschenko aufgetrieben haben.

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