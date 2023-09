Bei ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben des Brigadegenerals Oleksander Tarnawskyj in der Region Saporischschja die erste und stärkste mehrerer russischer Verteidigungslinien durchbrochen. Die ukrainischen Verteidiger befänden sich zwischen der ersten und der zweiten Verteidigungslinie der Russen im Süden, sagte der Kommandeur der Truppen im Gebiet Saporischschja in einem Interview der britischen Sonntagszeitung Observer. Allein an der ersten Linie hätten die Russen 60 Prozent ihrer Ressourcen und Zeit aufgewendet. Tarnawskyj sagte auch, dass bei den Verteidigungslinien zwei und drei nur noch je 20 Prozent der Ressourcen zu erwarten seien. Die Gegenoffensive war lange durch ein riesiges Minenfeld erschwert worden. Nun solle die nächste russische Linie angegriffen werden, die den Weg in die besetzten Städte Tokmak und Melitopol versperrt. Ziel ist das etwa 90 Kilometer entfernte Asowsche Meer und die russischen Truppen voneinander abzuschneiden. Die ukrainischen Streitkräfte melden seit Tagen Fortschritte in der Region, über die auch das US-Institut für Kriegsstudien ISW in seiner in Washington am Samstag veröffentlichten Analyse schrieb. Einen Tag vor einem Gespräch des russischen Machthabers Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan über Getreide-Exporte aus der Ukraine hat Russland am Sonntag mehrere Stunden lang Donau-Häfen in der Region Odessa angegriffen. Es seien zwei Zivilisten verletzt und Hafen-Einrichtungen beschädigt worden, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Die Donau-Häfen sind derzeit Hauptroute für ukrainische Getreide-Ausfuhren.