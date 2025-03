An der Front in der Ostukraine ist erneut eine russische Kriegsberichterstatterin ums Leben gekommen. Die Korrespondentin des staatlichen Fernsehsenders Erster Kanal sei durch eine gegnerische Mine getötet worden, teilte ihr Arbeitgeber mit. Ihr Kameramann sei verletzt worden. Der genaue Ort wurde nicht genannt, die Rede war von der Grenze des russischen Gebiets Belgorod zur Ukraine. Erst am Montag waren ein Reporter der Zeitung Iswestija sowie zwei Mitarbeiter des Militär-TV-Kanals Swesda an der Front getötet worden. Die russische Seite sprach von Beschuss durch ukrainische Artillerie. Seit dem Einmarsch Russlands in das Nachbarland 2022 sind nach einer Übersicht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mehr als ein Dutzend russische Journalisten getötet worden.