Abgesehen von seltenen Pressekonferenzen wendet sich Selenskij lieber über soziale Medien oder mit seinen Videobotschaften an die Ukrainer.

Unabhängige Medien hatten es in der Ukraine nie leicht. In jüngster Zeit aber werden immer wieder gezielt Journalisten bedroht, deren Recherchen den Mächtigen missfallen. Was davon weiß auch der Präsident?