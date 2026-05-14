Seit dem 27. November 2025 fragten sich viele Ukrainer, wie weit die Gerechtigkeit in ihrem Land im Zweifelsfall reicht. An diesem Tag durchsuchten das Antikorruptionsbüro Nabu und die Spezialstaatsanwaltschaft Sapo eine Wohnung und ein Büro von Andrij Jermak. Der damalige Stabschef von Präsident Wolodimir Selenskij war der zweitmächtigste Mann in der Ukraine. Nabu und Sapo hatten Gespräche und Telefonate abgehört, in denen jemand unter dem Tarnnamen „Ali Baba“ befahl, die Detektive und Staatsanwälte der beiden unabhängigen Institutionen zur Korruptionsbekämpfung juristisch zu verfolgen. Hinweisen zufolge war „Ali Baba“ kein anderer als Andrij Jermak. Er wird der Geldwäsche im großen Stil verdächtigt.