Durch den Iran-Krieg hat die weltweite Aufmerksamkeit für den Krieg in der Ukraine stark abgenommen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij versucht aber, den Konflikt in Nahost als Chance zu nutzen. Denn die Erfahrungen, die sein Land in mehr als vier Jahren in der Drohnenabwehr gesammelt hat, ist dort gefragt. Bei einer Rundreise durch die Golfregion in den vergangenen Tagen hat Selenskij diese Expertise angeboten und über Gegenleistungen verhandelt.
Iran-KriegSo will die Ukraine ihre Drohnen-Expertise zu Geld machen
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Bei einem Blitzbesuch in der Golfregion hat Präsident Selenskij Abkommen über militärische Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien und Katar geschlossen – weitere sollen folgen.
Von Florian Hassel, Belgrad
Ukraine:Er dachte, er wird Chauffeur. Dann stand er an Putins Front
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