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Iran-KriegSo will die Ukraine ihre Drohnen-Expertise zu Geld machen

Lesezeit: 3 Min.

Wolodimir Selenskij und Scheich Tamim bin Hamad al-Thani am Samstag in Katars Hauptstadt Doha.
Wolodimir Selenskij und Scheich Tamim bin Hamad al-Thani am Samstag in Katars Hauptstadt Doha. Pressebüro des ukrainischen Präsidenten/AFP

Bei einem Blitzbesuch in der Golfregion hat Präsident Selenskij Abkommen über militärische Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien und Katar geschlossen – weitere sollen folgen.

Von Florian Hassel, Belgrad

Durch den Iran-Krieg hat die weltweite Aufmerksamkeit für den Krieg in der Ukraine stark abgenommen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij versucht aber, den Konflikt in Nahost als Chance zu nutzen. Denn die Erfahrungen, die sein Land in mehr als vier Jahren in der Drohnenabwehr gesammelt hat, ist dort gefragt. Bei einer Rundreise durch die Golfregion in den vergangenen Tagen hat Selenskij diese Expertise angeboten und über Gegenleistungen verhandelt.

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