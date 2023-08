Ukraine:Grüne Energie als Sicherheitsfaktor

Von Nicolas Freund

Vergangenen Winter reagierten viele Ukrainer pragmatisch auf die ständigen Stromausfälle. Mit Gaskochern, Generatoren oder notfalls auch nur Kerzen versuchten sie, ihre Wohnungen warm und die Normalität aufrechtzuerhalten. Manche machten aus der Not das Beste und posteten in den sozialen Netzwerken Bilder vom nächtlichen Kiew und anderen Städten, wie man sie noch nie gesehen hatte: dunkle Straßen, in denen es aber nie ganz dunkel war, in denen immer noch irgendwo aus einem Fenster Licht auf die Kopfsteinpflaster fiel und Autoscheinwerfer die Nacht zerschnitten. Sie sagten damit: Auch wenn es gerade schwierig ist, wir lassen uns nicht unterkriegen.