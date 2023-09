SZ am Abend:Nachrichten am 22. September 2023

Preise für Wohnimmobilien sinken in Rekordtempo. Das Statistische Bundesamt verzeichnet ein Minus von 9,9 Prozent. Das ist der stärkste Rückgang innerhalb weniger Monate seit dem Jahr 2000. In den Großstädten ist der Abwärtstrend stärker als auf dem Land. Gründe dürften die Inflation und hohe Zinsen für Hypothekenkredite sein. Zum Artikel

Nagelsmann führt Fußball-Nationalmannschaft zur Heim-EM. Schon vor Tagen wurde die prinzipielle Einigung mit dem DFB bekannt, nun unterschreibt der 36-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2024. Der neue Bundestrainer will auf eine Spielidee setzen, "die leicht umzusetzen ist". Die Zeit vor dem Turnier möchte er nutzen, um Euphorie zu entfachen. Schon im Oktober spielt die DFB-Elf gegen die USA und Mexiko. Zum Artikel

Bundestag debattiert über Begrenzung der Migration. Zunächst registrieren Ampel-Politiker wohlwollend, dass die Union in ihrem Antrag auf eine Obergrenze für Asylbewerber und die Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl verzichtet. Doch dann entwickelt sich eine mit harten Worten geführte Debatte, die nicht darauf hindeutet, dass sich Regierung und Opposition auf einen Kompromiss verständigen können. Zum Artikel

EXKLUSIV Deutsche Bahn ändert Regeln für Vorstands-Boni. Vorstände des Konzerns strichen in den vergangenen Jahren immer wieder Millionen an Zusatzzahlungen ein - trotz der Unpünktlichkeit vieler Züge. Nun will der Aufsichtsrat die leistungsbezogenen Teile des Gehalts von Topmanagern bei schlechter Entwicklung leichter kürzen können. Außerdem sollen langfristige Ziele wichtiger und der kurzfristige Gewinn des Unternehmens weniger bedeutend werden. Zum Artikel

Sektflaschen brauchen keinen Aluhut mehr. Bislang musste Schaumwein in der EU mit einer Folienkapsel versehen sein. Hartnäckige deutsche Winzer haben diesen Zwang nun zu Fall gebracht. Die Verpackungsindustrie ärgert sich. Sie argumentiert, die Kapsel garantiere die Hygiene und sei vorteilhaft für die "Sichtbarkeit im Regal". Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland meldet Angriff auf Hauptquartier der Schwarzmeerflotte. Der Stab der Flotte in Sewastopol ist laut dem Gouverneur der russisch besetzten Stadt mit Raketen beschossen worden. Die ukrainische Armee hat außerdem an der Front im Süden möglicherweise einen Erfolg errungen. Videos zeigen, wie Verbände mit Panzerfahrzeugen hinter russischen Linien operieren. Präsident Selenskij ist zu Besuch in Kanada. Zum Liveblog

Fast täglich Angriffe auf die Krim. Während an der Front im Osten und Süden des Landes kaum etwas vorangeht, wird seit einigen Wochen regelmäßig die besetzte Halbinsel zum Ziel ukrainischer Angriffe. Die russische Flugabwehr dort ist bereits empfindlich geschwächt. Zudem gab es eine Reihe von Schlägen gegen Munitionsdepots und militärische Einrichtungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Vergleich der Bundesländer: Tesla bringt Brandenburg beim Wachstum auf Platz eins