Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will seinem US-Kollegen Joe Biden einen Plan für ein Ende des Krieges gegen Russland vorlegen. „Der wichtigste Punkt dieses Plans ist es, Russland zu einem Ende des Krieges zu zwingen“, sagte Selenskij am Dienstagabend. Mehr Details nannte er nicht. Nach seiner Darstellung dürfte der seit Februar 2022 anhaltende Krieg mit einem Dialog enden, der gegenwärtig jedoch sinnlos sei. Selenskij verwies auf die UN-Vollversammlung im September, an der er teilnehmen wolle. Seinen Plan wolle er zudem Kamala Harris, der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, und dem Republikaner Donald Trump erläutern. Russland setzte unterdessen seine Luftangriffe auf die Ukraine fort. Am Mittwoch beriet in Brüssel der Nato-Ukraine-Rat.