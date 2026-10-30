In der von Russland besetzten Frontstadt Oleschky im Süden der Ukraine haben am Freitag Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfsgütern begonnen. Dies teilten Vertreter Russlands und der Ukraine mit. Eine auf sechs Tage angelegte und seit drei Tagen haltende Feuerpause, die von den USA vermittelte wurde, ermöglichte den Einsatz in der Stadt. Die Bewohner haben dort bisher unter katastrophalen Bedingungen ausgeharrt.

Eine vergleichbare Zusammenarbeit beider Seiten in dem vor mehr als viereinhalb Jahren von Russland begonnenen Krieg ist bisher nicht bekannt. Doch der Kreml dämpfte umgehend und ausdrücklich Hoffnungen auf Perspektiven für einen Frieden. Andernorts gingen die Kämpfe mit unverminderter Härte weiter.

Die Evakuierungsroute führt durch Russland

Die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa und ihr ukrainischer Kollege Dmytro Lubinez traten am Freitag in Oleschky gemeinsam vor die Presse. Lubinez erklärte, jeder Hilfsbedürftige werde unterstützt. Lantratowa betonte, die Einwohner sollten Lebensmittel, Hygieneprodukte, medizinische Güter und Treibstoff erhalten. Wer wolle, könne in die Ukraine oder nach Russland ausreisen.

Wie viele Menschen in welche Richtung die Stadt verlassen oder in Oleschky bleiben wollten, war zunächst unklar. Der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj sagte im Parlament in Kiew, die Evakuierungsroute führe über Russland nach Belarus. Von dort aus sollten die Bewohner über die ukrainischen Regionen Kiew und Tschernihiw in die Ukraine einreisen, wie die Nachrichtenagentur Interfax Ukraine meldete. Weitere Details zu der Route nannte der Regierungschef nicht.

Oleschky liegt am Dnipro-Ufer gegenüber der Großstadt Cherson und wurde kurz nach Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 von den Kreml-Truppen eingenommen. Durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms wurde es 2023 schwer überflutet. Die Einwohner litten zuletzt unter katastrophalen Lebensbedingungen.

Vor dem Start der Hilfsaktion wurde das Gebiet von Minen geräumt, wobei laut der russischen Menschenrechtsbeauftragten Lantratowa zwei Personen ums Leben kamen.