Rund 11,5 Milliarden Euro stellt Deutschland der Ukraine in diesem Jahr zur militärischen Unterstützung bereit. Aber was mit dem Geld dann wo beschafft wird, entzieht sich immer mehr der politischen Kontrolle.

Neulich in Kiew, der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko klagt im Gespräch mit Abgeordneten aus Deutschland über die großen Lücken im Budget für das kommende Jahr und betont: „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung aus Deutschland.“ Wo es früher in solchen Gesprächen immer darum ging, was Deutschland noch mehr an Panzern oder Flugabwehr liefern kann, geht es jetzt eher um finanzielle Hilfen zur Selbsthilfe, um zum Beispiel noch mehr eigene Langstreckendrohnen und Marschflugkörper zu bauen.