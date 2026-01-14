Bis vor wenigen Wochen war die Ukraine mit einer Bedrohung konfrontiert, deren Sprengkraft weit über russische Drohnen- und Raketenangriffe hinausging. Noch bis zum Frühjahr, so hatte es der Internationale Währungsfonds ausgerechnet, könne Kiew sich finanzieren, die öffentliche Infrastruktur bezahlen und Staatsbedienstete, Soldaten und Gerät zur Verteidigung gegen die russische Aggression. Die Erlösung kam später als gedacht. Erst in einer Nachtsitzung kurz vor Weihnachten rangen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Modell durch, um der Ukraine für die kommenden beiden Jahre Geld zu leihen.