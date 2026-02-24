Der Dienstag war der Tag der Solidarität. Europäische Staats- und Regierungschefs, der Nato-Generalsekretär, die Spitzenvertreter und -vertreterinnen der EU: Am vierten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine versicherten sie alle den Menschen in dem Land, dass Europa auch weiterhin fest an ihrer Seite stehen werde. „Das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal“, schrieb zum Beispiel Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Plattform X.
Krieg in der Ukraine: Europa verspricht Hilfe, kann aber nicht liefern
Am vierten Jahrestag des russischen Überfalls reisen die EU-Spitzen nach Kiew. Doch statt neuer Gelder und neuer Sanktionen bringen sie nur solidarische Worte mit. Denn ein Regierungschef stellt sich quer.
Russland behauptet, entlang der gesamten Front vorzurücken. Doch in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk verliert Putins Armee Territorium. Die Lage ist anders, als Moskau sie darstellt.
