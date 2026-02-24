Der Dienstag war der Tag der Solidarität. Europäische Staats- und Regierungschefs, der Nato-Generalsekretär, die Spitzenvertreter und -vertreterinnen der EU: Am vierten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine versicherten sie alle den Menschen in dem Land, dass Europa auch weiterhin fest an ihrer Seite stehen werde. „Das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal“, schrieb zum Beispiel Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Plattform X.