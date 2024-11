Dem ukrainischen Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj zufolge widersetzt sich sein Land derzeit einer der heftigsten Angriffswellen seit 2022. Nach seinen Angaben halten die Truppen der Ukraine die russische Armee bisher davon ab, eine umfassende Invasion zu starten. Die Lage an der Front bleibe aber schwierig, teilte Syrskyj nach einem Treffen mit dem tschechischen Generalstabschef Karel Rehka auf Telegram mit. Die Kampfhandlungen an verschiedenen Frontabschnitten erforderten „ein ständiges Auffüllen der Ressourcen der ukrainischen Verbände“.

Ukrainische Kommandeure und westliche Experten hatten sich zuletzt ähnlich geäußert und sich vor allem auf die Lage im Gebiet Donezk im Osten bezogen. Als Hauptgrund für die aktuellen Schwierigkeiten des angegriffenen Landes gilt der Mangel an Soldaten.

Syrskyj informierte auch über ein Gespräch mit dem US-Generalstabschef Charles Brown, mit dem er die nächsten Schritte der Militärhilfe besprochen habe. Details nannte er nicht. „Der Feind greift immer wieder an mehreren Frontabschnitten an, nutzt die Luftüberlegenheit und die weitreichende Feuerkraft und verfügt über einen erheblichen Vorteil beim Artilleriebeschuss“, sagte Syrskyj. Die ukrainischen Streitkräfte müssten dringend so ausgestattet werden, dass sie weiter Angriffe abwehren könnten.