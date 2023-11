Bei dem ukrainischen Angaben zufolge bislang größten russischen Drohnenangriff sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei ein elfjähriges Mädchen, schrieb der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Im ganzen Stadtgebiet seien Gebäude zerstört worden. Die Angriffe begannen am frühen Morgen, der Luftalarm dauerte sechs Stunden. Dem Chef der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschuk, zufolge seien 71 von 75 Drohnen abgeschossen worden. Laut dem ukrainischen Energieministerium waren knapp 200 Gebäude nach dem Angriff ohne Strom. In der Nacht auf Sonntag gab das ukrainische Militär an, erneut Drohnen abgefangen zu haben. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag seinerseits mit, in der Nacht auf Sonntag elf ukrainische Drohnen über russischem Staatsgebiet zerstört zu haben.