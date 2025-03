Von Michael Neudecker, London

Eine „Koalition der Willigen“ soll nun für Frieden in der Ukraine sorgen, sagte der britische Premierminister Keir Starmer am Sonntag. Europa müsse mehr denn je zusammenhalten. Deshalb habe er mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vereinbart, dass man „zusammen mit einigen anderen“ mit Kiew einen Friedensplan ausarbeiten werde, den man dann der US-Regierung präsentieren wolle, sagte Starmer nach einem Gipfel in London am frühen Abend.