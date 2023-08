Trotz des Kriegs und der russischen Blockade der Schwarzmeertransporte werden in der Ukraine Traditionen gepflegt: Feier des Erntebeginns im Freilandmuseum Pyrohiv, Kiew.

54 Millionen Tonnen Getreide, Mehl und Sonnenblumenöl will die Ukraine in den nächsten zwölf Monaten für die Weltmärkte bereitstellen. Die Regierung will die Alternativrouten zum Schwarzen Meer ausbauen, kann ein Problem jedoch nicht lösen: Der Transport ist teilweise zu teuer.