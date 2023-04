Von Jan Diesteldorf, Nicolas Freund und Georg Ismar, Berlin, Brüssel, München

Polen und die Ukraine haben ihre Differenzen über Getreideimporte beigelegt. Die polnische Regierung hatte am Samstag zum Schutz der eigenen Produktion ein Importverbot für Getreide aus der Ukraine verhängt. Auch Ungarn, Bulgarien und die Slowakei hatten im Lauf der Woche ähnliche Schritte angekündigt. Nun teilte Polen am Mittwoch mit, dass der Transit von ukrainischem Getreide und anderen Nahrungsmitteln durch Polen von Freitag an wiederaufgenommen werden soll.

Im Hintergrund hatte die EU-Kommission Druck gemacht. Sie verwies auf ihre alleinige Zuständigkeit für die Handelspolitik der Staatengemeinschaft. In einem Antwortbrief an die Regierungen Polens, Ungarns, der Slowakei sowie Bulgariens und Rumäniens warnte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor Alleingängen. "Einseitige Maßnahmen spielen nur den Gegnern der Ukraine in die Hände und sollten unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht beeinträchtigen", heißt es in dem Schreiben, das der SZ vorliegt. Zugleich kündigte sie weitere EU-Soforthilfen in Höhe von 100 Millionen Euro für die Landwirte in den betroffenen Ländern an, zusätzlich zu den bereits bereitgestellten 56,3 Millionen Euro.

In einem weiteren Papier fasst die zuständige Generaldirektion der Kommission eine mögliche EU-Sofortmaßnahme "auf der Grundlage der Vereinbarung Polens und der Ukraine" zusammen: Binnen 24 Stunden könnte die Brüsseler Behörde den Import von Weizen, Mais, Rapssamen und Sonnenblumenkernen in die Anrainerstaaten der Ukraine sicherstellen, "allein zum Zweck des Transits in den Rest der EU und den Rest der Welt". Im Gegenzug werde erwartet, dass Polen und die anderen Mitgliedstaaten ihre einseitigen Maßnahmen vollständig zurücknehmen.

Im Mai vergangenen Jahres hatte die EU sogenannte Solidarity Lanes eingerichtet, um ukrainische Importe zu erleichtern, Zölle wurden gestrichen. Nachdem Russland zwischenzeitlich die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert hatte, konnten die Agrarprodukte so leichter auf dem Landweg exportiert werden - blieben dann aber vor allem in den östlichen EU-Staaten, was dort zu einem Verfall der Preise führte. Die Ausnahmen gelten noch bis zum 5. Mai, ihrer Verlängerung müssen die Mitgliedstaaten zustimmen.

Auch die Exporte von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer sind am Mittwoch nach einer zweitägigen Pause der Inspektionen im Hafen von Istanbul wieder angelaufen. Grund für die Unterbrechung sollen Unstimmigkeiten zwischen der Türkei und den Vereinten Nationen gewesen sein. Unter Vermittlung dieser beiden Akteure ist das Abkommen mit Moskau und Kiew zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer verhandelt worden. Derzeit gilt es aber nur noch bis Mitte Mai, und Russland droht bereits wieder, den Deal nicht zu verlängern.