Immer mehr Ukrainer wollen laut einer Studie in Deutschland bleiben. Doch immer weniger von ihnen fühlen sich hier auch willkommen. Eltern und ihre Kinder machen dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen.

Immer mehr ukrainische Geflüchtete, die in Deutschland leben, wollen auch langfristig hier bleiben. Das geht aus einer neuen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor. Darin äußern 59 Prozent der befragten Ukrainerinnen und Ukrainer die Absicht, für immer oder zumindest für mehrere Jahre in Deutschland bleiben zu wollen, unabhängig von der weiteren Entwicklung des Krieges in ihrem Heimatland. Im Frühsommer 2022, ein paar Monate nach Russlands Überfall auf sein Nachbarland, sah das noch anders aus. Damals gaben nur 37 Prozent der aus der Ukraine nach Deutschland Geflüchteten an, langfristig in ihrem Zufluchtsland leben zu wollen.