Es war wohl kein Zufall, dass die Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G 7) ihre Einigung just in dem Moment publik machte, da Wladimir Putin die Staats- und Regierungschefs der sogenannten Brics-Staaten im russischen Kasan zu einer Art Gegengipfel empfing : Sieh her, so die Botschaft an den Moskauer Kriegsherrn, die G 7 steht weiter unverbrüchlich an der Seite der Ukraine und unterstützt den Abwehrkampf des kriegsgebeutelten Landes gegen die russischen Invasoren zusätzlich mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar (46 Milliarden Euro). Sollte Putin also geglaubt haben, er könne den Westen spalten, so hat sich das als Trugschluss erwiesen – zumindest vorerst.

Die G-7-Mitglieder Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada und USA hatten monatelang nach einem Weg gesucht, wie sie die Finanzierung der Ukraine einerseits auch für den Fall einer Rückkehr des Putin-Freunds Donald Trump ins Weiße Haus sichern und zugleich Russland an der Bezahlung der Hilfen beteiligen können. Um beides zu erreichen, will die Gruppe nun die Geldreserven in Höhe von etwa 260 Milliarden Euro anzapfen, die die russische Notenbank im Ausland geparkt hat. Nach dem Angriff auf die Ukraine wurden die Konten eingefroren, Moskau kann seither nicht mehr darauf zugreifen.

Dennoch wirft das Geld Jahr für Jahr Zinserträge zwischen drei und vier Milliarden Euro ab – und genau diese hat die G 7 im Visier. Die Initiative der Gruppe sieht vor, dass die USA und die Europäische Union der Ukraine jeweils 20 Milliarden Dollar leihen und Großbritannien, Japan und Kanada insgesamt weitere zehn Milliarden beisteuern. Zins und Tilgung müssen jedoch nicht von der Regierung in Kiew bezahlt werden, vielmehr sollen dafür eben jene Erträge aus den russischen Auslandsreserven genutzt werden.

Biden: Tyrannen müssen für die von ihnen verursachten Schäden zahlen

US-Präsident Joe Biden sagte, auf diesem Weg könne die Ukraine die Hilfe erhalten, die sie jetzt brauche, ohne dass die Steuerzahler der G-7-Staaten belastet würden. Die Botschaft laute: „Tyrannen werden für die Schäden, die sie verursachen, selbst verantwortlich gemacht.“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bezeichnete die Einigung am Rande seiner USA-Reise als „großen Durchbruch“. Die westliche Staatengemeinschaft sende mit dem Beschluss eine dreifache Botschaft aus. Zum einen stelle man unter Beweis, dass G 7 und EU unverändert zusammenstünden. „Zweitens: Wir sind entschlossen, die Ukraine so zu unterstützen, wie es erforderlich ist, damit sie durchhalten kann“, so Lindner in New York. Und drittens schließlich: „Russland wird in Anspruch genommen, schon jetzt.“ Das sei ein Signal an Putin, „dass auch über den Tag hinaus es für ihn keine Rückkehr zu einem business as usual geben kann“.

Auch für den Bundesfinanzminister selbst ist der G-7-Beschluss ein höchst willkommener: Ohne den Kredit nämlich müsste er die Ukraine-Hilfen im ohnehin löchrigen Entwurf des Bundeshaushalts für 2025 wohl massiv aufstocken. Es sei gut, so Lindner, dass man die Verantwortung für Kiew nun gemeinsam schultere.

Ungarns Ministerpräsident Orbán ist mit seinem Blockadeversuch gescheitert

Scheitern hätte die Initiative noch am Veto eines Mannes können, der innerhalb der Europäischen Union schon seit Jahren immer wieder für Ärger sorgt: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Er weigerte sich bis zuletzt, zuzusichern, dass die EU ihre Sanktionen gegen Russland – und damit das Einfrieren der Konten – auch in Zukunft alle sechs Monate verlängert, bis Putin seine Truppen aus der Ukraine zurückgezogen hat. Eine solche Zusicherung hatten die USA verlangt, denn die Rückzahlung des Kredits ist mit der jetzt gefundenen Konstruktion ja nur gesichert, solange die Moskauer Zentralbank keinen Zugriff auf ihr Geld hat. Statt aus den russischen Kapitalerträgen müssten Zins und Tilgung des Ukraine-Kredits sonst aus den nationalen Haushalten der G-7- und der EU-Staaten bezahlt werden.

Hätte diese Gefahr bestanden, wäre Biden gezwungen gewesen, den Kongress um Zustimmung zu dem Kredit zu bitten. Das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus hätte ihm diese Zustimmung aber mit ziemlicher Sicherheit schon aus wahlkampftaktischen Gründen verweigert. Biden forderte deshalb von der EU, nicht mehr alle sechs Monate, sondern nur noch alle drei Jahre neu über die Sanktionen gegen Russland abzustimmen. Auch das jedoch lehnte Orbán ab. Nun hat man in Washington eine andere Möglichkeit gefunden: Die US-Regierung erhält einen Zinsaufschlag, der das Kreditrisiko besser abbildet, und kann sich damit an der Initiative beteiligen, ohne den Kongress einzubinden.

In G-7-Kreisen äußerte man Genugtuung, dass sich die Gruppe nicht länger habe von Orbán erpressen lassen. Dessen Machthebel sei „nicht so lang, wie er geglaubt hat“, hieß es. Ein US-Regierungsvertreter betonte allerdings zugleich, man werde weiterhin darauf dringen, die Sechs-Monats-Regel durch eine längere Frist zu ersetzen. Er verwies zudem darauf, dass es eine Lastenteilung vor allem zwischen den USA und der EU gebe. Damit gebe es auch „dieselben Anreize, die Vermögenswerte bis zur vollständigen Rückzahlung eingefroren zu lassen“.

Putin spricht von „Raub“, der nicht ungestraft bleiben werde

Die Auszahlung des Kredits soll nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen noch dieses Jahr erfolgen. Damit will die G 7 unter anderem sicherstellen, dass der Republikaner Trump den Beitrag seines Landes nach einem möglichen Wahlsieg nicht einfach zurückhalten kann. Trump tritt in zwei Wochen bei der Präsidentschaftswahl gegen die Demokratin und amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris an.

Um den europäischen Anteil in Höhe von umgerechnet rund 23 Milliarden Euro aufzubringen, will die EU-Kommission ihre bereits laufende sogenannte Makrofinanzhilfe für die Ukraine aufstocken. Makrofinanzhilfen sind ein Instrument, das Brüssel einsetzen kann, um Partnerländer in Notfällen zu unterstützen. Anders als in der Regel sonst üblich darf die Kommission dafür selbst Kredite aufnehmen. Bereits 2023 hatte die Ukraine auf diesem Weg insgesamt 18 Milliarden Euro aus Brüssel erhalten. Sie trugen dazu bei, dass etwa Löhne und Renten ausbezahlt und Krankenhäuser sowie Schulen weiter betrieben werden konnten.

Kremlchef Putin hob derweil beim Brics-Gipfel aufstrebender Industriestaaten in Kasan die Erfolge seiner Armee im Krieg gegen die Ukraine hervor. Die Idee eines G-7-Kredits hatte der russische Präsident schon vor einiger Zeit scharf kritisiert und als „Raub“ bezeichnet. Die Entscheidung der westlichen Staatengemeinschaft, so Putin, werde „nicht ungestraft bleiben“.