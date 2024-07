Als sich Christian Lindner im Mai auf den Weg zum schönen Lago Maggiore machte, da war ihm klar, was beim Treffen der Finanzminister aus den sieben führenden Industriestaaten (G 7) im Vordergrund stehen würde: das Auslandsvermögen der russischen Zentralbank, das der Westen nach dem Überfall des Landes auf die Ukraine eingefroren hatte und das die USA nun nutzen wollen, um Kiew weiter unter die Arme zu greifen. Die Idee: Die Ukraine erhält einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar; Zins und Tilgung werden aus den Kapitalerträgen bezahlt, die die russischen Vermögenswerte abwerfen.

Im Flugzeug Richtung Italien war damals ein Bundesfinanzminister zu besichtigen, der viele Fragen hatte. Die Ideen der Amerikaner sah Lindner mindestens skeptisch, vor allem mit Blick auf das Haftungsrisiko für den deutschen Steuerzahler.

Kurz darauf, nach den Beratungen im Kreis seiner Amtskollegen, klang das dann schon anders. Und noch einmal drei Wochen später, nachdem die Staats- und Regierungschefs der G 7 die Nutzung der Zinserträge tatsächlich beschlossen hatten, war der Minister plötzlich voll des Lobes: „Gute Nachrichten von den G 7“, schrieb er im Kurzmitteilungsdienst X. „Weitere 50 Milliarden Dollar für die Ukraine.“

Russlands Zentralbank hat 260 Milliarden Euro im Ausland geparkt

Die Risiken für den Steuerzahler schienen plötzlich nicht mehr so schwer ins Gewicht zu fallen, denn Lindner war klar geworden, dass das „smarte Instrument“ der Siebenergruppe sich als überaus nützlich in den heimischen Haushaltsverhandlungen erweisen könnte: Weil ein großer Teil der Hilfen nun international organisiert wird, kann der deutsche Kassenwart die Ukraine-Milliarden im eigenen, nationalen Etat entsprechend zurechtstutzen. Erklärungsbedürftig blieb nur, wie das „smarte Instrument“ funktionieren soll.

Wie andere Notenbanken hat auch die russische in großem Stil Wertpapiere im Ausland geparkt. Das Volumen beträgt rund 260 Milliarden Euro, etwa 200 Milliarden davon liegen in der EU. Mit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden die Konten eingefroren, Moskau kann seither nicht mehr darauf zugreifen. Vor allem die US-Regierung drang lange darauf, das Vermögen einfach zu beschlagnahmen und an die Ukraine auszuzahlen. Deutschland und andere Staaten lehnten dies jedoch als völkerrechtswidrig ab. Ein Verstoß könne schwerwiegende Folgen für andere Streitfälle haben, hieß es.

Detailansicht öffnen Kiew helfen – ohne dass der Bundeshaushalt übermäßig belastet wird: Finanzminister Lindner im Gespräch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius. (Foto: Imago)

Stattdessen schlugen die Europäer vor, die Zinserträge von drei bis vier Milliarden Euro zu nutzen, die die Wertpapiere jedes Jahr einbringen und die vom Brüsseler Finanzinstitut Euroclear verwaltet werden. Anders als das Vermögen selbst gehören diese Kapitalerträge nach westlicher Lesart nicht Moskau und können deshalb zweckentfremdet werden. Russlands Präsident Wladimir Putin sieht das naturgemäß anders und spricht von „Diebstahl“.

Da die Erträge allein für Kiew aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein wären, ersannen die USA die Idee eines Kredits, dessen größter Teil noch dieses Jahr ausgezahlt werden könnte. Die Ukraine, so der Gedanke, erhielte das Geld also selbst dann, wenn der mit Putin sympathisierende frühere US-Präsident Donald Trump 2025 ins Weiße Haus zurückkehren sollte.

Europa soll etwa die Hälfte der Summe zur Verfügung stellen

Laut vorläufiger Vereinbarung sind die EU-Staaten bereit, etwa die Hälfte der Kreditsumme zur Verfügung zu stellen. Kanada will sich mit bis zu fünf Milliarden Euro beteiligen, auch die G-7-Mitglieder Großbritannien und Japan haben Mittel zugesagt. Den Rest wollen die USA übernehmen.

Um den europäischen Anteil in Höhe von umgerechnet rund 23 Milliarden Euro aufzubringen, will die EU-Kommission die bereits laufende sogenannte Makrofinanzhilfe für die Ukraine aufstocken. Makrofinanzhilfen sind ein Instrument, das Brüssel einsetzen kann, um enge Partnerländer in Notfällen zu unterstützen. Anders als in der Regel sonst üblich darf die Kommission dafür selbst Kredite aufnehmen. Bereits 2023 hatte die Ukraine auf diesem Weg insgesamt 18 Milliarden Euro aus Brüssel erhalten. Sie trugen dazu bei, dass etwa Löhne und Renten ausbezahlt und Krankenhäuser sowie Schulen weiter betrieben werden konnten. Abgesichert würde der neue Kredit über den sogenannten „Headroom“ im EU-Haushalt – das ist der Spielraum zwischen den Finanzierungszusagen, die die einzelnen Mitgliedsstaaten gegenüber Brüssel gegeben haben, und den geplanten EU-Ausgaben.

Im schlechtesten Fall kämen Kosten auf die Steuerzahler zu

Alternativ hätte die EU auch ihr zweites Hilfsprogramm, die sogenannte Ukraine-Fazilität, ausweiten können. Der Topf ist auf vier Jahre angelegt und umfasst 50 Milliarden Euro. Der Haken: Einer Ausweitung müssten alle 27 EU-Regierungschefs zustimmen. Die Aufstockung der Makrofinanzhilfe dagegen ist per Mehrheitsentscheid möglich, russlandfreundliche Regierungen wie etwa die ungarische könnten sie also nicht verhindern. Voraussetzung ist allerdings, dass der Beschluss noch in diesem Jahr fällt; die G-7-Staaten stehen somit gehörig unter Zeitdruck.

Bleibt die Frage, wer zur Kasse gebeten wird, sollten die Kapitalerträge plötzlich nicht mehr zur Tilgung des Kredits zur Verfügung stehen. Das könnte etwa der Fall sein, wenn Russland und die Ukraine wider Erwarten Frieden schließen oder ein Land wie Ungarn die alle sechs Monate anstehende Verlängerung der EU-Sanktionen blockiert. G-7-intern wird deshalb überlegt, ob die Sechs-Monats-Frist nicht aufgehoben werden sollte oder die belgische Regierung Euroclear im Zweifel per nationalem Gesetz zwingen könnte, die Gelder weiter einzufrieren. Aus US-Regierungskreisen verlautete, die Mittel blieben auch bei einem Friedensschluss entweder gesperrt, oder aber Russland müsse Reparationen an Kiew zahlen, aus denen dann auch der Kredit bedient werden könnte.

Sollte es allerdings hart auf hart kommen, und die Sanktionen müssten ohne russische Gegenleistung aufgehoben werden, dann würden nach europäischer Lesart alle Kreditgeber gemäß ihren Anteilen zur Kasse gebeten. In Europa müsste das Geld also aus dem EU-Etat und damit letztlich aus den Haushalten der Mitgliedsstaaten kommen. Spekulationen, Washington habe sich ausbedungen, dass die europäischen Steuerzahler auch für außerplanmäßige Kosten der USA hafteten, wurden in europäischen G-7-Kreisen zurückgewiesen. Das werde man nicht mitmachen, hieß es.