Im Mordfall Andrij Parubij haben die ukrainischen Ermittler auch bis Sonntagnachmittag noch keine konkreten Angaben zu einem möglichen Verdächtigen oder mutmaßlichen Hintergründen der Tat mitgeteilt. Der frühere ukrainische Parlamentschef Parubij wurde am Samstag in der Stadt Lwiw erschossen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach auf der Plattform X von einem „schrecklichen Mord“ an dem 54 Jahre alten Abgeordneten. Ukrainische Medien veröffentlichten Aufnahmen, auf denen die Tat und die Leiche zu sehen sein sollen. In der Ukraine löste das Verbrechen Entsetzen aus. Die Botschafterin der EU in der Ukraine, Katarina Mathernova, würdigte Parubij als Kämpfer für die Demokratie. „Die Täter müssen vor Gericht gestellt werden“, schrieb sie auf X. Parubij war 2014 während der prowestlichen Proteste in der Ukraine international bekannt geworden.