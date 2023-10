Russland nimmt im Zuge einer seiner größten Offensiven seit mehreren Monaten die ostukrainische Frontstadt Awdijiwka verstärkt unter Beschuss. Die ukrainischen Truppen hielten den Angriffen jedoch stand, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskij am Donnerstag auf Telegram. "Es sind der Mut und die Einheit der Ukraine, die darüber entscheiden werden, wie dieser Krieg enden wird." Das Militär teilte mit, es habe mehr als zehn russische Angriffe in der Nähe der Stadt abgewehrt. Awdijiwka ist zu einem Symbol des Widerstands in dem Krieg geworden. Der Ort liegt unweit der russisch-besetzten Stadt Donezk und damit in einer Region, die Russland für sich beansprucht, jedoch bis heute nicht vollständig kontrolliert.