Wenn er Nachrichten über angeblich bedeutende Fortschritte bei Gesprächen über ein mögliches Ende des Krieges hört, wird Maksym Jakowljew argwöhnisch. „Klar ist es erst einmal angenehm, solche Dinge zu hören“, sagt der Professor an der Abteilung für Internationale Beziehungen der Kiew-Mohyla-Akademie, einer führenden Forschungsuniversität in der Ukraine. „Aber wie wohl alle Ukrainer bin ich sehr skeptisch gegenüber jedem Verhandlungsprozess und jeden vermeintlichen Fortschritten. Vor allem, wenn die Nachrichten vom US-Sondergesandten Steve Witkoff kommen, der bisher in vielem eher ein Sympathisant Moskaus war.“
Wenig Hoffnung, viel Skepsis
Wie schauen die Ukrainer auf die aktuellen Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende? Der Glaube an einen sicheren Frieden ist geschwächt, doch jeder zweite hofft noch auf Europas Stärke.
Florian Hassel, Kiew, Nischin
Krieg in der Ukraine:Russland nicht zu Zugeständnissen bei überfallenen Gebieten bereit
Man werde hinsichtlich des Donbass, Noworossija und der Krim keine Konzessionen machen, sagt der russische Vize-Außenminister Rjabkow mit Blick auf die Ukraine-Beratungen in Berlin.
