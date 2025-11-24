Zum Hauptinhalt springen

Ukraine-VerhandlungenFrieden als Geschäftsidee

Lesezeit: 3 Min.

Aufräumarbeiten nach einem Angriff auf Dnipro am 23. November. Werden die USA zu ihrem eigenen Vorteil Russland billig davonkommen lassen?
Aufräumarbeiten nach einem Angriff auf Dnipro am 23. November. Werden die USA zu ihrem eigenen Vorteil Russland billig davonkommen lassen? (Foto: Mykola Miakshykov/Imago)

Eine Forderung im „Friedensplan“ der USA durchkreuzt in einem heiklen Moment die Bemühungen der Europäer zur Finanzierung der Ukraine: Trump will offenbar mitverdienen am Wiederaufbau.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Wenn europäische Diplomaten in diesen Tagen über Punkt Nummer 14 in Donald Trumps Friedensplan für die Ukraine sprechen, gehört „skandalös“ noch zu den netteren Vokabeln. In diesem Punkt macht die US-Regierung nicht nur unverhohlen klar, dass sie von einem Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Städte und Infrastruktur profitieren möchte. Sie durchkreuzt auch den europäischen Plan zur Finanzierung Kiews und damit eine der heikelsten Diskussionen, die derzeit in Brüssel geführt werden. Und sie zeigt: Washington gäbe sich offenbar zufrieden damit, dass Russland nur eine kleine Summe zahlt für seine Vergehen.

