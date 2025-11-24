Wenn europäische Diplomaten in diesen Tagen über Punkt Nummer 14 in Donald Trumps Friedensplan für die Ukraine sprechen, gehört „skandalös“ noch zu den netteren Vokabeln. In diesem Punkt macht die US-Regierung nicht nur unverhohlen klar, dass sie von einem Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Städte und Infrastruktur profitieren möchte. Sie durchkreuzt auch den europäischen Plan zur Finanzierung Kiews und damit eine der heikelsten Diskussionen, die derzeit in Brüssel geführt werden. Und sie zeigt: Washington gäbe sich offenbar zufrieden damit, dass Russland nur eine kleine Summe zahlt für seine Vergehen.