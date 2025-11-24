Wenn europäische Diplomaten in diesen Tagen über Punkt Nummer 14 in Donald Trumps Friedensplan für die Ukraine sprechen, gehört „skandalös“ noch zu den netteren Vokabeln. In diesem Punkt macht die US-Regierung nicht nur unverhohlen klar, dass sie von einem Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Städte und Infrastruktur profitieren möchte. Sie durchkreuzt auch den europäischen Plan zur Finanzierung Kiews und damit eine der heikelsten Diskussionen, die derzeit in Brüssel geführt werden. Und sie zeigt: Washington gäbe sich offenbar zufrieden damit, dass Russland nur eine kleine Summe zahlt für seine Vergehen.
Ukraine-VerhandlungenFrieden als Geschäftsidee
Eine Forderung im „Friedensplan“ der USA durchkreuzt in einem heiklen Moment die Bemühungen der Europäer zur Finanzierung der Ukraine: Trump will offenbar mitverdienen am Wiederaufbau.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
Krieg in der Ukraine:Merz äußert sich zum Ukraine-Plan
In Angola beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über ein Ende des Krieges – und wie eine einheitliche Position aussehen kann. Verfolgen Sie das Statement des Kanzlers im Livestream.
